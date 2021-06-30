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Everton'da Rafael Benitez dönemi: 3 yıllık sözleşme imzalandı

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da teknik direktörlüğe İspanyol Rafael Benitez getirildi.

Mutlu Demirtaştan   | 30.06.2021
Everton'da Rafael Benitez dönemi: 3 yıllık sözleşme imzalandı

İstanbul

Everton Kulübü, İtalyan Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük görevi için Rafael Benitez ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran 61 yaşındaki Benitez, son olarak Çin'in Dalian ekibinde görev yapmıştı.

Liverpool ile 2005'te UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanyol teknik direktör, 2013'te ise Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Öte yandan Benitez, tarihte hem Liverpool hem de Everton'da görev alan ikinci teknik direktör oldu. Daha önce 1890'lı yıllarda William Edward Barclay, aralarında büyük rekabet olan aynı şehrin takımları Liverpool ve Everton'ı çalıştırmıştı.

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