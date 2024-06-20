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EURO 2024 C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.

Emrah Oktay  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
EURO 2024 C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

Frankfurt

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde C Grubu maçları yapıldı. Münih Futbol Arena'da Slovenya ile Sırbistan, Frankfurt Arena'da ise Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Müsabakalar, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci maçların ardından İngiltere 4 puanla liderliğini sürdürdü. Bu ülkenin ardından ikişer puanlı Danimarka ile Slovenya sıralandı. Grubun son sırasında ise bir puanlı Sırbistan yer aldı.

Puan durumu

C Grubu'nda ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAV.P
İngiltere21102114
Danimarka20202202
Slovenya20202202
Sırbistan201112-11

Üçüncü maçların programı

C Grubu'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak son maçların programı şöyle:

İngiltere Slovenya (Köln Stadı)

Danimarka-Sırbistan (Münih Futbol Arena)

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