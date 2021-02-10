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Etiyopyalı Tsegay, kadınlar 1500 metrede dünya salon rekorunu kırdı

Etiyopyalı atlet Gudaf Tsegay, kadınlar 1500 metrede dünya salon rekorunun yeni sahibi oldu.

Abdulkadir Karakaya   | 10.02.2021
Etiyopyalı Tsegay, kadınlar 1500 metrede dünya salon rekorunu kırdı

İstanbul

24 yaşındaki sporcu, Dünya Atletizm Salon Turu'nun Fransa etabındaki 1500 metre yarışını 3.53.09'luk derecesiyle birinci sırada bitirdi.

Tsegay böylece, vatandaşı Genzebe Dibaba'nın 3.55.17'lik derecesiyle 2014'te kırdığı dünya salon rekorunu ele geçirdi.

Yarışı 3.59.58 ile ikinci sırada bitiren Laura Muir ise kadınlar 1500 metrede Büyük Britanya salon rekorunu kırdı.

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