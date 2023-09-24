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Etiyopyalı atlet Assefa, Berlin Maratonu'nda kadınlar dünya rekorunu kırdı

Tigist Assefa, 2 saat 11 dakika 53 saniyelik derecesiyle önceki rekoru iki dakikadan fazla geride bıraktı.

Fatih Erel  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Etiyopyalı atlet Assefa, Berlin Maratonu'nda kadınlar dünya rekorunu kırdı

İstanbul

Etiyopyalı atlet Tigist Assefa, Berlin Maratonu'nda kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen yıl da zafere ulaşan Assefa, çizgiyi 2 saat 11 dakika 53 saniyede geçti.

29 yaşındaki atlet, Kenyalı Brigid Kosgei'nin 2019'da Chicago'da kırdığı 2.14.04'lük önceki rekoru iki dakikadan fazla geride bıraktı.

Erkeklerde çifte olimpiyat şampiyonu 38 yaşındaki Kenyalı Eliud Kipchoge ise 2.02.42'lik derecesiyle Berlin'de beşinci kez zafere ulaştı.

Kenyalı atlet, geçen yıl Berlin'de 2.01.09'luk derecesiyle erkekler maraton dünya rekorunu kırmıştı.

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