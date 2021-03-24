Euro
9.39
Dolar
7.93
BIST 100
1,412.78
Altın
1,732.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi’nde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter futboldan 6 yıl 8 ay men edildi

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, finansal konularda görevini kötüye kullanma gerekçesiyle futboldan 6 yıl 8 ay men edildi.

Abdullah Tevge   | 24.03.2021
Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter futboldan 6 yıl 8 ay men edildi

İstanbul

FIFA Etik Kurulu tarafından verilen ve basın açıklamasıyla duyurulan karara göre, Blatter'e 6 yıl 8 aylık men cezasının yanında 1 milyon İsviçre Frangı (903 bin Avro) da para cezası verildi.

Ayrıca, Blatter'in başkanlığı döneminde FIFA Genel Sekreterliği görevinde bulunan Jerome Valcke de aynı cezalara çarptırıldı.

Karar, FIFA tarafından Blatter ve Valcke'ye bildirildi. Ancak kararların uygulanması için iki eski yöneticinin bir önceki usulsüzlük cezalarının bitmesi gerekiyor.

Buna göre cezalar, Blatter için 2021 yılının ekim ayından sonra, Valcke için 2025 yılının ekim ayından sonra uygulanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Merkel Paskalya Bayramı sürecinde alınacak Kovid-19 tedbirleri konusunda geri adım attı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (24 Mart 2021)
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 75 bini geçti
İngiltere Başbakanı Johnson'ın 'Kovid-19 aşılamasındaki başarıyı kapitalizm ve açgözlülüğe bağladığı' öne sürüldü
Koronavirüs sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanların tedavilerini ertelememesi gerekiyor

Benzer haberler

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter futboldan 6 yıl 8 ay men edildi

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter futboldan 6 yıl 8 ay men edildi