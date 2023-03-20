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El Clasico'yu kazanan Barcelona şampiyonluğa daha yaklaştı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Şenhan Bolelli  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
El Clasico'yu kazanan Barcelona şampiyonluğa daha yaklaştı Fotoğraf: Adria Puig/AA

Madrid

El Clasico (klasik) olarak adlandırılan ezeli iki takımın Nou Camp Stadı'nda oynadığı maçı, 95 bin 475 futbolsever izledi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Barcelonalı Ronaldo Araujo'nun kendi kalesine attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti.

Katalan takımı beraberlik golünü 45. dakikada Sergi Roberto ile bulurken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda, oyuna girdikten dört dakika sonra ağları havalandıran Real Madrid'den Marco Asensio'nun (Dk. 81) golü VAR hakemi tarafından ofsayt kararıyla iptal edildi.

Uzatmaların oynandığı 90+2. dakikada Franck Kessie'nin golüyle öne geçen Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan lider Barcelona puanını 68'e çıkararak, Real Madrid (56 puan) ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. Sahadan galip ayrılan Barcelona, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakaladı.

El Clasico'larda 253. kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 101, Barcelona'nın 100 galibiyeti bulunurken, 52 maçta beraberlikle sonuçlandı.

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