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Dünya şampiyonu milli güreşçi Selvi İlyasoğlu tarihe geçti

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Selvi İlyasoğlu, tarihi bir başarı elde etti.

Halil İbrahim Avşar   | 22.07.2021
Dünya şampiyonu milli güreşçi Selvi İlyasoğlu tarihe geçti

Ankara

Türkiye'yi kızlar 57 kiloda temsil eden Selvi İlyasoğlu, finalde karşılaştığı İsveçli Tindra Olivia Dalmyr'i 4-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Türkiye'yi kızlar 57 kiloda temsil eden Selvi, finalde karşılaştığı İsveçli Tindra Olivia Dalmyr'i 4-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selvi İlyasoğlu, yıldız kızlarda ilk dünya şampiyonu Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Milli güreşçi, Budapeşte'deki şampiyonada ilk maçında ABD'li Savannah Marina Cosme, çeyrek finalde Moğol Khaliun Byambasuren, yarı finalde ise Rus Angelina Pervukhina'yı mağlup etmişti.

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