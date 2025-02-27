Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın yurt dışı ayağında ilk kez bir Türk motosikletçi yarışacak
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Finlandiya ayağında mücadele edecek milli motosikletçi Galip Alp Baysan, Türkiye adına şampiyonanın yurt dışı etaplarında yarışan ilk sporcu olacak.
Ankara
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kar motosikleti branşında Finlandiya'da 1-2 Mart tarihlerinde düzenlenecek sezonun ilk yarışında Galip Alp, Finlandiya, ABD, İsveç, Norveç ve Fransa'dan yarışçılarla mücadele edecek.
Finlandiya'nın Joensuu kentindeki zorlu karlı arazilerde dünyanın dört bir yanından en iyi snowcros sporcularını bir araya getirecek organizasyonda, 1 Mart Cumartesi günü sıralama yarışları, 2 Mart Pazar günü ise iki etap halinde final yarışları yapılacak.
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın ikinci ayağı, 15-16 Mart tarihlerinde Türkiye'de Kayseri Erciyes Dağı'nda koşulacak.
Milli motosikletçi Galip Alp, 2024 sezonunda şampiyonanın Kayseri Erciyes'te yapılan ayağında yarışmıştı.