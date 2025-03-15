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Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda sıralama yarışları tamamlandı

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye etabında sıralama yarışları gerçekleştirildi.

Sercan Küçükşahin  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda sıralama yarışları tamamlandı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon için Tekir Kapı’da hazırlanan 870 metre uzunluğundaki pistte, Slovakya, ABD, Finlandiya, İtalya, Fransa, İsveç, Norveç ve Türkiye'den 8'i kadın 32 sporcu yarıştı yarıştı.

Günün ilk mücadelesinde sıralama yarışlarına katılan 8 kadın sporcu, finale yükselme başarısını gösterdi.

İki grup ve iki tur şeklinde yapılan erkekler sıralama yarışı sonucunda da 16 sporcu finale adını yazdırdı. Türkiye'yi temsil eden Galip Alp Baysan ise finale çıkamadı.

Toplam 24 sporcunun yarışacağı final mücadeleleri yarın gerçekleştirilecek.

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