Dolar
19.76
Euro
21.42
Altın
1,984.33
ETH/USDT
1,819.00
BTC/USDT
27,118.00
BIST 100
4,661.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Dünya 1 numarası Djokovic Roma Açık'a çeyrek finalde veda etti

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, geçen yıl şampiyon olduğu Roma'ya çeyrek finalde veda etti.

Barış Seçkin  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
Dünya 1 numarası Djokovic Roma Açık'a çeyrek finalde veda etti

Roma

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvaya tek erkekler kategorisinde çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

Günün ilk maçında Roma Açık’ın son şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Djokovic ile 7 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune, merkez kortta kozlarını paylaştı.

Müsabakanın ilk setine iyi başlayamayan 35 yaşındaki Djokovic, ilk seti rakibine 6-2 kaybetti. İkinci sette toparlanan Djokovic, seti 6-4 alarak maça tutundu.

Temposunu düşürmeyen 20 yaşındaki Rune, karşılaşmanın final setini de 6-2 kazandı.

Bir yağmur molası bir de Djokovic'in sağlık molası nedeniyle iki kez duran ve toplamda 2 saat 19 dakika süren mücadelenin setlerinde Sırp rakete 2-1 üstünlük kuran Rune, adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla Rune, kariyerinde ilk kez Roma Açık'ta yarı final oynayacak.

İspanyol raket Rafael Nadal'dan sonra 6 kezle Roma'da en çok şampiyon olan ikinci isim olan Djokovic, bu turnuvada son 9 yılın 8'inde final oynamış, geçen yıl da şampiyon olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Körfezi'nde deniz yosunu yayılımı sürüyor
Alman polisinden "terörist muamelesi" gören Türk gazeteciler hukuki haklarını arayacak
Çavuşoğlu: Almanya'da Sabah gazetesi temsilcilerinin gözaltına alınması kabul edilemez
Depremden sonra: Şehre dönüş, STK'lar ve gönüllüler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay uzatılmasına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Dünya 1 numarası Djokovic Roma Açık'a çeyrek finalde veda etti

Dünya 1 numarası Djokovic Roma Açık'a çeyrek finalde veda etti

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı raketler çeyrek finalde

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda Medvedev ve Rublev tur atladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet