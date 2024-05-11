Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,361.01
ETH/USDT
2,917.30
BTC/USDT
60,939.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç'in Malmö kentinde Eurovision Şarkı Yarışması’nın yapıldığı yerde Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Deplasmanda Granada'yı 4-0 yenen Real Madrid'in bir golünü Arda Güler attı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında deplasmanda Granada'yı 4-0 mağlup eden Real Madrid'in bir golünü ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler attı.

Şenhan Bolelli  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Deplasmanda Granada'yı 4-0 yenen Real Madrid'in bir golünü Arda Güler attı

Madrid

La Liga'da geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettikten sonra ilk maçına çıkan Real Madrid, deplasmanda farklı yendiği Granada'yı küme düşürdü.

Real Madrid'in galibiyet gollerini, Fran Garcia (Dk. 38), Arda Güler (Dk. 45+2) ve Brahim Diaz (Dk. 49 ve 58) attı.

Eflatun-beyazlıların ligdeki son üç maçına ilk 11'de çıkan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından ilk defa karşılaşma sonuna kadar sahada tutuldu.

Arda, ilk yarının uzatmalarının oynandığı bölümde, ilk golü atan Fran Garcia'nın pasında ceza sahasında buluştuğu topu güzel bir vuruşla ağlara göndererek, bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti. Milli oyuncu ayrıca, Brahim Diaz'in 58. dakikada attığı Real Madrid'in son golünde pozisyonu hazırlayan isim oldu.

Marca gazetesi, internet sitesindeki haberinde yaptığı yorumda Arda için, "Topu aldıktan sonra kendi sahasına dripling yapan Türk futbolcu, kalitesini bir kez daha gösterdi. Arda kendini göstermek ve taraftarını etkilemek için oldukça istekli görünüyor. Saklanmıyor ve sürekli topu istiyor. Karakterini ortaya koyuyor. Ancelotti sihirli bir değneğe dokundu. Arda bu sezon pek fazla dakika almadı ama şans bulduğu her seferinde yeni bir şeyler icat etmeyi başarıyor." ifadelerini kullandı.

Ligde puanını 90'a çıkaran Real Madrid, yarın tesislerinde şampiyonluk kupasını aldıktan sonra her zaman olduğu gibi tüm futbolcular ve teknik heyet üstü açık otobüsle şehir merkezindeki Kibele Meydanı'na giderek, taraftarlarıyla kutlama yapacak.

Granada ise Almeria'nın ardından alt lige düşmeyi garantileyen ikinci takım oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
DMM, yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarının Sağlık Bakanlığınca ödeneceği iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen takımlara tebrik mesajı
Eski Devlet Bakanlarından Bekir Aksoy vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli, açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz

Benzer haberler

Deplasmanda Granada'yı 4-0 yenen Real Madrid'in bir golünü Arda Güler attı

Deplasmanda Granada'yı 4-0 yenen Real Madrid'in bir golünü Arda Güler attı

Real Madrid La Liga'da 36. şampiyonluğunu ilan etti

Eski teknik direktör Del Bosque, İspanya Futbol Federasyonunu denetlemek için atandı

Avrupa'nın büyük liglerinde Türk rüzgarı

Avrupa'nın büyük liglerinde Türk rüzgarı
Arda Güler, İspanya basınında manşetlerde

Arda Güler, İspanya basınında manşetlerde
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti: Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti: Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet