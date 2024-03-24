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Deniz Öncü, Moto2'nin Portekiz ayağını 20. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen ikinci ayağında 20. oldu.

Halil İbrahim Avşar  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
Deniz Öncü, Moto2'nin Portekiz ayağını 20. sırada bitirdi

Ankara

Moto2'de sezonun ikinci yarışı, 4,5 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 21 tur üzerinden yapıldı.

Damalı bayrağı ilk gören Fantic takımının İspanyol pilotu Aron Canet, Moto2'de ilk yarış galibiyetini elde etti.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz Öncü ise 25. cepten başladığı mücadeleyi 20. sırada tamamladı. Moto2'de kariyerinin ilk sezonunu geçiren Deniz, Katar'daki ilk yarışı 15. sırada bitirmişti.

Öte yandan sezonun ilk yarışını kazanan SpeedUp takımının İspanyol pilotu Alonso Lopez, bitime 11 tur kala liderken kaza yaptı ve Portekiz'den puansız ayrıldı.

ABD'nin ev sahipliği yapacağı sezonun üçüncü yarışı 14 Nisan'da düzenlenecek.

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