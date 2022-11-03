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Trabzonspor futbolcusu Trezeguet, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasındaki Ferencvaros maçının ardından Medical Park Stadyumu’nda açıklamalarda bulunuyor. Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 6. haftasındaki Sivasspor maçının ardından Fortuna Arena Stadyumu’nda açıklamalarda bulunuyor.
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Demir Grup Sivasspor Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk olduğu Çekya'nın Slavia Prag takımıyla 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Emrah Oktay   | 03.11.2022
Demir Grup Sivasspor Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda Fotoğraf: Lukas Kabon/AA

İstanbul

27. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Gradel'in soldan ortasında Angielski'nin kafayla vurduğu topa ceza sahasındaki David Jurasek elle müdahale edince, hakem Obreovic penaltı kararı verdi.

28. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlak ile kaleci Kolar'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

34. dakikada Tiehi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ali Şaşal üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

60. dakikada Olayinka'nın ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

65. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. David Jurasek'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta Sivassporlu Goutas'tan seken top ağlara gitti: 1-1.

73. dakikada Doudera'nın sağdan ortasına arka direkte uygun durumda kötü bir vuruş yapan Tecl, meşin yuvarlağı üstten auta göndererek önemli bir fırsattan yararlanamadı.

77. dakikada David Jurasek'in soldan ortasında altıpas üzerinde yükselen Matej Jurasek'in kafayla vurduğu topu kaleci Ali Şaşal son anda çeldi.

Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan Sivasspor, 11 puanla lider çıkarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Grupta 2. olan Romanya'nın Cluj takımı, play-off turuna kalırken, Slavia Prag ile Kosova'nın Ballkani takımları Avrupa'ya veda etti.

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