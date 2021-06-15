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Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'den 'iyiyim' mesajı

Abdulkadir Karakaya   | 15.06.2021
Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'den 'iyiyim' mesajı

İstanbul

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Finlandiya ile oynanan maç sırasında kalbi duran Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtip, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Eriksen, hastane odasında çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, "Dünyanın her yerinden gelen güzel mesajlarınız ve selamlarınız için çok teşekkürler. Bu, ben ve ailem için çok şey ifade ediyor. Ben iyiyim. Hala hastanede bazı muayenelerden geçmem gerekiyor ama kendimi iyi hissediyorum." açıklamasını yaptı.

Danimarkalı takım arkadaşlarına da mesaj gönderen 29 yaşındaki oyuncu, "Tüm Danimarka için oynayın." ifadesini kullandı.

Christian Eriksen, 12 Haziran'da EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.


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