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Danimarka Milli Takımı doktoru Boesen'den 'Eriksen' açıklaması: Hızlı müdahale Christian'ı yeniden hayata döndürdü

Danimarka Milli Takımı doktoru Martin Boesen, maçta fenalaşan Eriksen için hızlı müdahalenin öneminden bahsetti. Boesen, oyuncunun yanına ulaştıklarında nefes aldığını ancak ardından durumun kötüye gittiğini belirtti.

Mutlu Demirtaştan   | 13.06.2021
Danimarka Milli Takımı doktoru Boesen'den 'Eriksen' açıklaması: Hızlı müdahale Christian'ı yeniden hayata döndürdü

İstanbul

2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) Finlandiya ile oynanan maçta fenalaşan Danimarkalı Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan milli takım doktoru Martin Boesen, yıldız futbolcuyu hızlı müdahale sayesinde hayata döndürdüklerini söyledi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada yaşananları anlatan Boesen, "Christian'ın yere yığıldığı anı göremedim. Bizi hemen sahaya çağırdılar. Çizgi kenarındaydı ve bilincini kaybetmişti. Yanına gittiğimde nefes alıyordu ve nabzını hissediyordum. Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Christian'ı yeniden hayata döndürdü." ifadelerini kullandı.

İtalya ekibi Inter'in orta saha oyuncusu Christian Eriksen, EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti. Finlandiya, mücadeleyi Joel Pohjanpalo'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

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