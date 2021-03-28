Danimarka, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyet rekorunu kırdı
Konuk ettiği Moldova'yı 8-0 yenen Danimarka, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyet rekorunu kırdı
Ankara
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, TSİ 19.00'da başlayan karşılaşmalarla devam etti.
B Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Gürcistan'ı son dakikalarda attığı golle 2-1 yendi. Gürcistan'ın golünü 44. dakikada Kvaratskhelia, İspanya'nın gollerini ise 56. dakikada Ferran Torres ve 90+2. dakikada Olmo kaydetti. Gürcistan'da oyuna sonradan giren Shengelia, 90+4. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.
I Grubu'nda İngiltere, konuk olduğu Arnavutluk'u 38. dakikada Kane, 63. dakikada Mount'un golleriyle 2-0'lık skorla geçti.
F Grubu'nda ise Danimarka, ağırladığı Moldova'yı rekor farkla yendi. Ev sahibi ekip, bir penaltıdan olmak üzere Dolberg (2), Damsgaard (2), Stryger Larsen, Jensen, Skov ve Ingvartsen'ın golleriyle rakibini 8-0 yendi. Bu skorla Danimarka, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyet rekorunu kırdı.
J Grubu'nda ise Ermenistan, konuk ettiği İzlanda'yı 2-0 mağlup etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.