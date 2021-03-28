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Danimarka, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyet rekorunu kırdı

Konuk ettiği Moldova'yı 8-0 yenen Danimarka, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyet rekorunu kırdı

Doğa Kırmızıoğlu   | 28.03.2021
Danimarka, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyet rekorunu kırdı

Ankara

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, TSİ 19.00'da başlayan karşılaşmalarla devam etti.

B Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Gürcistan'ı son dakikalarda attığı golle 2-1 yendi. Gürcistan'ın golünü 44. dakikada Kvaratskhelia, İspanya'nın gollerini ise 56. dakikada Ferran Torres ve 90+2. dakikada Olmo kaydetti. Gürcistan'da oyuna sonradan giren Shengelia, 90+4. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

I Grubu'nda İngiltere, konuk olduğu Arnavutluk'u 38. dakikada Kane, 63. dakikada Mount'un golleriyle 2-0'lık skorla geçti.

F Grubu'nda ise Danimarka, ağırladığı Moldova'yı rekor farkla yendi. Ev sahibi ekip, bir penaltıdan olmak üzere Dolberg (2), Damsgaard (2), Stryger Larsen, Jensen, Skov ve Ingvartsen'ın golleriyle rakibini 8-0 yendi. Bu skorla Danimarka, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyet rekorunu kırdı.

J Grubu'nda ise Ermenistan, konuk ettiği İzlanda'yı 2-0 mağlup etti.

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