Dolar
8.38
Euro
9.89
Altın
1,810.55
ETH/USDT
3,306.20
BTC/USDT
48,388.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Gölbaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenliyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Abdullah Öztürk'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü tebrik etti.

Halil İbrahim Avşar   | 30.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Abdullah Öztürk'e tebrik telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paralimpik oyunlarında üst üste ikinci kez altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüştü.

Milli sporcuyu kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abdullah gözlerinden öpüyorum. Meclis Başkanımız, bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz hep beraberiz. Tebrik ediyoruz, gözlerinden öpüyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Öztürk ise "Takım müsabakalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanım, inşallah orada yine altın madalyayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük Kovid-19 bakımından düşük riskli iller arasına girdi
Türkiye'de 19 bin 557 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti
Türkiye AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemine dahil edildi
DSÖ ve UNICEF'ten 'Avrupa ve Orta Asya'da tüm okullar açık kalsın' çağrısı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Abdullah Öztürk'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Abdullah Öztürk'e tebrik telefonu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Bahattin Hekimoğlu bronz madalya kazandı

Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 31'e yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Sevilay Öztürk bronz madalya aldı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Sevilay Öztürk bronz madalya aldı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde Abdullah Öztürk altın madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
Milli yüzücü Elif İldem, S1 kategorisinde 21 yıllık paralimpik rekorunu kırdı

Milli yüzücü Elif İldem, S1 kategorisinde 21 yıllık paralimpik rekorunu kırdı