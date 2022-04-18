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Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Cristiano Ronaldo yeni doğan ikizlerinden birini kaybetti

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, yeni doğan ikizlerinden birinin hayatını kaybettiğini paylaştı.

Hüseyin Burak Demirer   | 18.04.2022
Cristiano Ronaldo yeni doğan ikizlerinden birini kaybetti Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Ankara

Çift, sosyal medya hesaplarından yaptığı ortak açıklamada, "Oğlumuzun yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle açıklıyoruz. Bir anne-babanın karşılaşabileceği en büyük acıyı yaşıyoruz. Buna dayanmak için umut ve mutluluk veren tek şey, kızımızın doğumu. Oğlumuz, sen bir meleksin. Seni daima seveceğiz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen 37 yaşındaki Ronaldo'nun 4 çocuğu daha bulunuyor.


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