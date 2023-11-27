Cristiano Ronaldo, lehine çalınan penaltıyı iptal ettirdi
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, hakemin penaltı kararını değiştirtti.
İstanbul
Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Al Nassr-Persepolis maçının hakemi Ma Ning, karşılaşmanın ikinci dakikasında Ronaldo'nun ceza alanında yerde kalmasının ardından penaltı noktasını gösterdi.
Hakemin yanına giden 38 yaşındaki futbolcu, pozisyonun penaltı olmadığını söyleyerek kararın değişmesini sağladı.
Karşılaşma golsüz berabere sona erdi. 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Nassr, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.