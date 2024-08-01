Çinli Zhanle Pan, Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre serbestte dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşının 100 metre serbest disiplin yarışını Çinli Zhanle Pan şampiyon oldu.
Paris
Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 100 metre serbest finalleri yapıldı.
Çinli Zhanle Pan, 46.40'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Bu disiplinde Avustralyalı Kyle Chalmers, 47.48'le gümüş, Rumen David Popovici 47.49'la bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.