Dolar
34.99
Euro
36.77
Altın
2,644.12
ETH/USDT
3,995.30
BTC/USDT
106,979.00
BIST 100
9,947.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD ekipleri, Sednaya Askeri Hapishanesinde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişileri kurtarmak için arama tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mudryk'in numunesinde yasaklı maddeye rastlandı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mykhailo Mudryk'in numunesinde yasaklı madde tespit edildi.

Emre Doğan  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mudryk'in numunesinde yasaklı maddeye rastlandı

İstanbul

Londra kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun rutin idrar testinde olumsuz bulguya rastlandığının İngiltere Futbol Federasyonu tarafından paylaşıldığı belirtildi.

Mudryk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir zaman bilerek yasaklı madde kullanmadığım ve kural ihlalinde bulunmadığım için bu durum tam bir şok etkisi yarattı. Bunun neden gerçekleştiğini öğrenmek için ekibimle çalışma içindeyim. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum. Yakında sahalara döneceğim konusunda umutluyum. Sürecin gizliliği nedeniyle daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Umarım en kısa sürede bunu gerçekleştirebilirim." ifadelerini kullandı.

2023 Ocak'tan bu yana Chelsea'de forma giyen Ukraynalı oyuncuya, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından geçici men cezası verilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den İsrail'in Gazze'de açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı silah olarak kullandığı mesajı
Türkiye'nin gençlik profili ortaya çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rekor ihracat rakamlarımız büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır
Türkiye-Azerbaycan transit geçiş belgesi kotası 100 bine yükseltildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Benzer haberler

Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mudryk'in numunesinde yasaklı maddeye rastlandı

Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mudryk'in numunesinde yasaklı maddeye rastlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet