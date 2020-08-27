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Futbol, Dünyadan Spor

Chelsea Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Fransız ekibi Nice ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr'ı kadrosuna kattı.

Abdulkadir Karakaya   | 27.08.2020
Chelsea Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Malang Sarr'ın tecrübe kazanması için bu sezon başka bir kulübe kiralanacağı belirtildi.

Kariyerine Nice altyapısında başlayan ve 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol kaydetti.


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