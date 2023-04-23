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Cem Bölükbaşı, Super Formula'nın üçüncü yarışında 9. oldu

Japonya'da düzenlenen Super Formula Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, sezonun 3. yarışını 9. sırada tamamladı.

Halil İbrahim Avşar  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Cem Bölükbaşı, Super Formula'nın üçüncü yarışında 9. oldu

Ankara

TGM Grand Prix takımı adına mücadele eden ve Suzuka Pisti'ndeki yarışa 17. sırada başlayan Cem, damalı bayrağı 9. sırada gördü.

Bu performansıyla ilk 10'a girerek 2 puanın sahibi olmayı başaran Cem Bölükbaşı, şampiyonadaki puanını da 5'e yükseltti.

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