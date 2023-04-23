Cem Bölükbaşı, Super Formula'nın üçüncü yarışında 9. oldu
Japonya'da düzenlenen Super Formula Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, sezonun 3. yarışını 9. sırada tamamladı.
Ankara
TGM Grand Prix takımı adına mücadele eden ve Suzuka Pisti'ndeki yarışa 17. sırada başlayan Cem, damalı bayrağı 9. sırada gördü.
Bu performansıyla ilk 10'a girerek 2 puanın sahibi olmayı başaran Cem Bölükbaşı, şampiyonadaki puanını da 5'e yükseltti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.