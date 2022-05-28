Cem Bölükbaşı Monako'daki F2 sprint yarışında 12. oldu
Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Monako'daki sprint yarışında 12. oldu.
İstanbul
Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen sprint yarışına 18. sırada başlayan Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, 30 tur sonunda damalı bayrağı 12. sırada gördü.
Yarışta Prema takımından Norveçli Dennis Hauger birinci, aynı ekipten Hint pilot Jehan Daruvala ikinci, Hitech takımından Yeni Zelandalı Marcus Armstrong ise üçüncü sırayı aldı.
Monako'da 42 turluk yarış, yarın TSİ 10.50'de yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.