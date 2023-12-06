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Caroline Wozniacki, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak

Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki'nin, sezonun ilk grand slam turnuvası 2024 Avustralya Açık'a özel davetiye (wildcard) ile katılacağı duyuruldu.

Doğa Kırmızıoğlu  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Caroline Wozniacki, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak

Ankara

Organizasyondan yapılan açıklamada, 2018 Avustralya Açık şampiyonu 33 yaşındaki tenisçinin, 14 Ocak'ta başlayacak turnuvaya katılmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

2020'de emekliye ayrılan Wozniacki, iki çocuk sahibi olmasının ardından bu yıl haziran ayında yeniden tenise dönme kararı almıştı.

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Danimarkalı tenisçi, bu sezon katıldığı ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşan ABD'li tenisçi Coco Gauff'a, dördüncü turda yenilmişti.

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