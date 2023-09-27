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CAF, 2025 ve 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın ev sahiplerini belirledi

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2025 ve 2027 yıllarındaki Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri belirledi.

Yunus Kaymaz  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
CAF, 2025 ve 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın ev sahiplerini belirledi

İstanbul

CAF'tan yapılan açıklamada, Afrika Uluslar Kupası'nın 2025 yılında Fas'ta, 2027'de ise Kenya, Tanzanya ve Uganda'da ortaklaşa düzenleneceği kaydedildi.

2025 yılındaki turnuva için ev sahipliği hakkı geçen sene Gine'den geri alınırken, Cezayir, Zambiya, Benin ve Nijerya, ortak teklifini icra kurulu toplantısından önce çekti.

1988 yılından sonra ikinci kez organizasyona ev sahipliği yapacak Fas, Portekiz ve İspanya ile 2030 Dünya Kupası'nı ortaklaşa düzenlemek için de aday olmuştu.

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