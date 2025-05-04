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Bundesliga'da Leverkusen puan kaybetti, Bayern Münih şampiyon oldu

Bayer Leverkusen'in deplasmanda Freiburg'la 2-2 berabere kalmasının ardından Bayern Münih bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Selçuk Buğra Gökalp  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Bundesliga'da Leverkusen puan kaybetti, Bayern Münih şampiyon oldu

Ankara

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen, deplasmanda Freiburg'la 2-2 berabere kalarak puan kaybetti ve Bayern Münih bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Europa-Park Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi Freiburg, Alman orta saha oyuncusu Maximilian Eggestein'ın 44. dakikadaki golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

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Leverkusen'in Ekvadorlu stoperi Piero Hincapie, 48. dakikada topu kendi ağlarına gönderince ev sahibi 2-0'ı yakaladı.

Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz, Leverkusen'in ilk golünü 82. dakikada kaydetti.

Konuk ekibin beraberlik golünü ise 90+3. dakikada Alman defans oyuncusu Jonathan Tah attı.

Müsabakanın 2-2 sona ermesiyle Bayern Münih, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Bayer Leverkusen, 68 puanla 2. sırada yer alırken, Freiburg 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

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