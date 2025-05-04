Bundesliga'da Leverkusen puan kaybetti, Bayern Münih şampiyon oldu
Bayer Leverkusen'in deplasmanda Freiburg'la 2-2 berabere kalmasının ardından Bayern Münih bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Ankara
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen, deplasmanda Freiburg'la 2-2 berabere kalarak puan kaybetti ve Bayern Münih bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Europa-Park Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi Freiburg, Alman orta saha oyuncusu Maximilian Eggestein'ın 44. dakikadaki golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.
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Leverkusen'in Ekvadorlu stoperi Piero Hincapie, 48. dakikada topu kendi ağlarına gönderince ev sahibi 2-0'ı yakaladı.
Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz, Leverkusen'in ilk golünü 82. dakikada kaydetti.
Konuk ekibin beraberlik golünü ise 90+3. dakikada Alman defans oyuncusu Jonathan Tah attı.
Müsabakanın 2-2 sona ermesiyle Bayern Münih, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Bayer Leverkusen, 68 puanla 2. sırada yer alırken, Freiburg 52 puanla 4. sırada bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.