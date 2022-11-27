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Brezilya, son 16 turu bileti için İsviçre karşısına çıkıyor

2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak.

Yunus Kaymaz   | 27.11.2022
Brezilya, son 16 turu bileti için İsviçre karşısına çıkıyor

Doha

974 Stadı'ndan oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 yenen Brezilya'da, yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyecek.

Türk asıllı teknik adam Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre ise ilk maçında Kamerun'u tek golle mağlup etmişti.

Dünya Kupası tarihinde karşılaştıkları iki maçtan da beraberlikle ayrılan iki ekipten biri yarın galip gelmesi halinde son 16 turuna çıkmayı garantileyecek.


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