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Borussia Dortmund milli futbolcu Salih Özcan'ı renklerine bağladı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Cüneyt Karadağ   | 23.05.2022
Borussia Dortmund milli futbolcu Salih Özcan'ı renklerine bağladı

Berlin

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada Türk milli oyuncu Salih Özcan (24) ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Sportif Direktör Sebastian Kehl, Özcan'ın ulusal ve uluslararası birçok teklif arasından Dortmund'u seçtiğini belirterek, "Salih Özcan, geçtiğimiz Bundesliga sezonunun da tırmanış gösteren bir futbolcu ve FC Köln'ün başarılı bir sezon geçirmesinde etkili oldu. Bire bir mücadele ve kafa vuruşlarında son derece güçlü bir oyuncu. Ekibinin başarılı olmasını sağlamak için her şeyi ödün vermeden yapan biri. Oyun zekasıyla birleşen mentalitesi ve fiziği, Borussia Dortmund'a iyi gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Salih Özcan da Köln'den ayrılmasının kendisi için zor olduğunu vurgulayarak, "FC Köln, çok şey borçlu olduğum kulübüm. Köln'ü çok az kulüp için terk ederdim. Borussia Dortmund'un kelimenin tam anlamıyla hissedebileceğiniz enerjisi ve Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak oynama fırsatı, sonunda beni bu karara götürdü. Kendimi BVB'de 81 binden fazla seyirci önünde daha da geliştirebileceğim. Başarı için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım." ifadesini kullandı.

Dortmund daha önce de Niklas Süle (Bayern Münih), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) ve Karim Adeyemi'yi (RB Salzburg) renklerine bağlamıştı.




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