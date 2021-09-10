Dolar
8.41
Euro
9.96
Altın
1,802.55
ETH/USDT
3,370.00
BTC/USDT
45,906.00
BIST 100
1,453.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bişkek’te "Türkiye-Kırgızistan 10'uncu Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı"nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Bolivya karşısında 'hat-trick' yapan Messi, Pele'yi geçti

2022 Dünya Kupası Elemelerinde Bolivya'ya karşı "hat-trick" yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu oldu.

Yunus Kaymaz   | 10.09.2021
Bolivya karşısında 'hat-trick' yapan Messi, Pele'yi geçti Fotoğraf: Mariano Gabriel Sanchez - Anadolu Ajansı

İstanbul

Güney Amerika Elemelerinde Arjantin, sekizinci maçında sahasında Bolivya'yı ağırladı.

34 yaşındaki Messi, 14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle ülkesine 3-0'lık galibiyeti getirirken, yeni bir rekorun da sahibi oldu.

Milli formayla çıktığı 153 maçta 79 gol atan Messi, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanını aldı.

Kariyerinde 92 kez milli formayı giyen Pele, 77 gol atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yoğun bakımda atlatan esnaftan 'tek çözüm aşı' çağrısı
Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi: Kovid-19 aşılarını yaptırmayan 29 yaşında bir kardeşimizi kaybettik
İtalya, Kovid-19 aşısında 3. doza yeşil ışık yaktı
Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Bolivya karşısında 'hat-trick' yapan Messi, Pele'yi geçti

Bolivya karşısında 'hat-trick' yapan Messi, Pele'yi geçti

Breziya'da sağlık görevlilerinin sahaya girdiği Brezilya-Arjantin maçı ertelendi

Barcelona'nın yeni '10 numarası' Ansu Fati oldu

Cüneyt Çakır, Macaristan-İngiltere maçını yönetecek

Cüneyt Çakır, Macaristan-İngiltere maçını yönetecek