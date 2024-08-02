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Dünyadan Spor, Paris 2024

Boks kadınlar 57 kiloda mücadele eden Esra Yıldız Kahraman, çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son 16 turu müsabakaları yapıldı.

Bozhan Memiş  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Boks kadınlar 57 kiloda mücadele eden Esra Yıldız Kahraman, çeyrek finale yükseldi

PARİS

South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı.

Rakibine üstünlük kuran milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Esra Yıldız Kahraman, çeyrek final müsabakasına 4 Ağustos'ta çıkacak.

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