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Bisiklette 2023 BMX Avrupa Kupası'nın 9. etap yarışları Sakarya'da yapıldı

Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) tarafından düzenlenen BMX Avrupa Kupası 9. etap yarışları, Sakarya'da gerçekleştirildi.

Emre Ayvaz, Mehmet Karakaş  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Bisiklette 2023 BMX Avrupa Kupası'nın 9. etap yarışları Sakarya'da yapıldı Fotoğraf: Emre Ayva/AA

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Bisiklet Fest" kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 26 ülkeden 149 sporcu katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan antrenmanların ardından sporcular, vadi içerisinde hazırlanan parkurda sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için mücadele verdi.

Yarışların sonunda elit erkekler kategorisinde Kolombiyalı Diego Alejandro Arboleda birinci, Belçikalı Ruben Gommers ikinci, ABD'li Kamren Larsen üçüncü oldu.

Elit kadınlarda Kolombiyalı Mariana Pajon yarışı zirvede tamamlarken, Kanadalı Molly Simpson ikinciliği, Belçikalı Elke Vanhoof üçüncülüğü elde etti.

23 yaş altı erkekler kategorisinde bitiş çizgisini ilk geçen Yeni Zelendalı Bennett Greenough olurken, İtalyan Marco Radaelli ikinci, Alman Jakob Skrzypek üçüncü sırada yer aldı.

23 yaş altı kadınlarda Belçikalı Valerie Vossen'in ilk sırada tamamladığı yarışta, İtalyan Francesca Cingolani ikinci, Japonyalı Jui Yabuta üçüncü sıraya yerleşti.

Genç erkeklerde ise Hollandalı Jason Noordam ilk sırayı alırken, İtalyan Albert Groppo ikinci, Yeni Zelendalı Jack Greenough üçüncü oldu.

Genç kadınlarda yarışı Kolombiyalı Sharid Nicolle Fayad Mercado birinci, Slovak Dominika Manikova ikinci, Çek Sabina Kosarkova üçüncü tamamladı.

Dereceye giren sporculara, ödülleri törenle verildi.

Sakarya'da yarın 10. etabı yapılacak şampiyonanın son iki yarışı olan 11. ve 12. etapları ise 2-3 Eylül'de Portekiz'de gerçekleştirilecek.

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