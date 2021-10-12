Dolar
9.02
Euro
10.43
Altın
1,757.41
ETH/USDT
3,477.30
BTC/USDT
57,344.00
BIST 100
1,417.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kars’ta “Kafkas Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni”nde konuşuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Bild: Son dakika penaltısı Kuntz'u kurtardı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Letonya'yı uzatma bölümünde penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etmesiyle ilgili Alman Bild gazetesi, "Türkiye çılgınlığı. Son dakika penaltısı Kuntz'u kurtardı" başlığını kullandı.

Cüneyt Karadağ   | 12.10.2021
Bild: Son dakika penaltısı Kuntz'u kurtardı

Berlin

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında konuk olduğu Letonya'yı uzatma bölümünde penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etmesi, Alman basınında geniş yankı buldu.

Kicker dergisi, "9 şiddetinde bir drama. Burak Yılmaz, Kuntz'un ilk kez sevinmesine izin verdi" başlığını kullanırken, "Son derece dramatik bir maçta Türkiye, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk kez kazandı ve böylece Dünya Kupası'na katılma şansını korudu" ifadelerine yer verildi.

Der Spiegel, Kuntz'un, uzatma süresinin dokuzuncu dakikasındaki galibiyet golünden sonra gözyaşlarına hakim olamadığını yazdı. Spiegel'in haberinde, grupta 15 puanı bulunan Türkiye'nin Dünya Kupası bileti için, Kasım ayında Cebelitarık ve Karadağ'a karşı galip gelmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Bild gazetesi, "Türkiye çılgınlığı. Son dakika penaltısı Kuntz'u kurtardı" başlığını kullandı. Gazetenin haberinde, Türkiye'nin Letonya'ya karşı Dünya Kupası elemelerinde inanılmaz bir son dakika golüyle elde ettiği zaferi kutladığı, uzatma dakikalarındaki penaltıyla kazanılan maç sayesinde Dünya Kupası şansının devam ettiği aktarıldı.

Frankfurter Allgemeine gazetesi, "Kuntz ve Türkiye'den 99. dakikada dramatik galibiyet" başlığını kullanıp, ay-yıldızlıların kalan iki maçını kazanmak zorunda olduğunu belirtti.

Alman kamu yayıncısı ARD'nin spor sitesi "Sportschau" ise "99. dakikada gol. Kuntz, Türkiye ile ilk galibiyetini aldı" başlığına yer verdi. Haberde, Burak Yılmaz sayesinde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye'nin Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma umudunu sürdürdüğü ifade edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Texas’ta şirketlerin Kovid-19 aşısını zorunlu tutması yasaklandı
İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka ve hasta sayısı en düşük seviyeye geriledi
Türkiye'de 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi 'Ronapreve' adlı ilacı Kovid-19 için değerlendirmeye aldı
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 713 bin 354'e çıktı

Benzer haberler

Bild: Son dakika penaltısı Kuntz'u kurtardı

Bild: Son dakika penaltısı Kuntz'u kurtardı

'Bu maçı bazı şeylerin kırılma noktası gibi görüyorum'

'Takımımın mücadeleyi bırakmamasından büyük mutluluk duydum'

A Milli Takım 90+9. dakikada gelen golle Dünya Kupası umutlarını sürdürdü

A Milli Takım 90+9. dakikada gelen golle Dünya Kupası umutlarını sürdürdü
Türkiye 3 puana 90+9'da uzandı

Türkiye 3 puana 90+9'da uzandı
A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz: Hedefimiz bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz: Hedefimiz bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak