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Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

İstanbul

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmada ilk düdük saat 20.30'da çalacak.Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligdeki 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 44 puanla 4. sırada girdi.

Oynadığı son maçta Gaziantep FK'ye sahasında 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek Galatasaray derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Konyaspor ise Süper Lig'de geride kalan bölümde yaptığı 26 müsabakada 7'şer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya temsilcisi, 12 maçta kaybederken topladığı 28 puanla 14. basamakta yer alıyor.

Zaynutdinov ile Svensson'un durumu belirsiz

Siyah-beyazlı takımda Konyaspor karşılaşması öncesi iki futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov ile Jonas Svensson'un durumuna teknik heyetin bugün yapılacak idmanın ardından karar vereceği öğrenildi.

Öte yandan tedavisi süren Emrecan Terzi ile maç eksiği bulunan Necip Uysal'ın da forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray derbisi öncesi 4 oyuncu ceza sınırında

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile, yarın kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

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