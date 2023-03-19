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Bayern Münih iki penaltı golüyle Bayern Leverkeusen’e 2-1 yenildi

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen’e 2-1 yenildi.

Erbil Başay  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Bayern Münih iki penaltı golüyle Bayern Leverkeusen’e 2-1 yenildi

Berlin

Bayer Leverkusen’in Bundesliga’nın 25. haftasında BayArena’da konuk ettiği Bayern Münih, 22. dakikada Joshua Kimmich’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bayer Leverksen 55. ve 73. dakikalarda iki penaltı kazandı. Ev sahibi ekip Arjantinli futbolcu Exequiel Palacios’un iki penaltıyı da gole çevirmesiyle 2-1 öne geçti.

Kalan bölümde gol olmayınca Bayer Leverkusen müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Bayer Leverkusen puanını 37’ye çıkararak maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi.

Bayern Münih ise 52 puanda kaldı ve 53 puanı bulunan lider Borussia Dortmund’un ardından ikinci sıraya geriledi.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmada Union Berlin sahasında Eintracht Frankfurt’u 2-0 mağlup etti.

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