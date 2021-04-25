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Bayern Münih Başkanı Rummenigge: Avrupa Süper Lig projesi 'kesin olarak' bitti

Rummenigge, Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasına ilişkin daha önce bilgisi olmadığını belirterek, "Bir şey öğrenmiş olsaydım Dortmund ve Paris'teki dostlarımızla da tüm gücümle Avrupa Süper Ligi’ni engellemeye çalışırdım." dedi.

Erbil Başay   | 25.04.2021
Bayern Münih Başkanı Rummenigge: Avrupa Süper Lig projesi 'kesin olarak' bitti

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Avrupa Süper Lig projesinin "kesin olarak bittiğini" söyledi.

Rummenigge, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasına ilişkin daha önce bilgisi olmadığını belirterek, "Bir şey öğrenmiş olsaydım Dortmund ve Paris'teki dostlarımızla da tüm gücümle Avrupa Süper Ligi’ni engellemeye çalışırdım." dedi.

Burada yaşanan şeyin bir SOS yardım çağrısı olarak görülebileceğini ifade eden Rummenigge, özellikle İtalyan ve İspanya futbolunun büyük finans sorunlarına sahip olunduğunun bilindiğini, bu durumun yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte daha da kötüleştiğini savundu.

Rummenigge, Juventus Başkanı Andra Agnelli ve Real Madrid Başbakanı Florentino Perez’in Avrupa Süper Lig projesinden tamamen vazgeçmediği ve bu konuda yeni bir girişime gidilmesini bekleyip beklemediğine ilişkin soruya da "Bu konu kesinlikle bitti. Bu bir uyarı ateşiydi." ifadesini kullandı.

Dünyayı velveleye veren ve 48 saat yaşanan olayın sonuçta belki iyi de olduğunu söyleyen Rummenigge, bunun, futbolun içinde var olan çok sayıda iş insanın futbolun ticaretten biraz farklı işlediğini anlamasına yol açtığını belirtti.

Rummenigge, Avrupa Süper Ligi’nin futbol ailesini ikiye bölme endişesini de taşıdığını kaydetti.

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