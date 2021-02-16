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Bayern Münih 2-0 geriye düştüğü maçta Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı. Bayern Münih puanını 49'a çıkartarak ikinci sıradaki Leipzig'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Arminia Bielefeld ise 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

Erbil Başay   | 16.02.2021
Bayern Münih 2-0 geriye düştüğü maçta Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'da 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena'da düşme hattında bulunan Arminia Bielefeld'i konuk etti.

Arminia Bielefeld, 9. dakikada Michel Vlap ve 37. dakikada Amos Pieper'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih 48. dakikada Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1'e getirdi.

Konuk ekip 49. dakikada Christian Gebauer'ın attığı golle durumu 3-1 yaptı.

Karşılaşmada rakibi üzerine baskıyı artıran Bavyera ekibi, 57. dakikada Corentin Tolisso ve 70. dakikada Alphonso Davies ile 2 gol daha bularak 3-3'lük eşitliği sağladı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.

Bayern Münih puanını 49'a çıkartarak ikinci sıradaki Leipzig'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Arminia Bielefeld ise 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

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