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Bayer Leverkusen'de teknik direktör Bosz'un görevine son verildi

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de Bosz'un yerine Almanya 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın antrenörü Wolf'un sezon sonuna kadar görev yapacak.

Erbil Başay   | 23.03.2021
Bayer Leverkusen'de teknik direktör Bosz'un görevine son verildi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'den yapılan açıklamada, Bayer Leverkusen'in son haftalardaki olumsuz gidişatının ardından Hollandalı teknik direktör Peter Bosz'un görevine son verildiği belirtildi.

Bosz'un yerine Almanya 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın antrenörü Hannes Wolf'un sezon sonuna kadar görev yapacağının aktarıldığı açıklamada, Wolf'un yardımcılığını Peter Hermann'ın üstleneceği bilgisi paylaşıldı.

Bundesliga'nın 26. haftasında Hertha Berlin'e 3-0 yenilen Bayer Leverkusen, 2021'de ligde oynadığı 13 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. Kırmızı-siyahlılar ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nden ve Almanya Kupası'ndan da elendi.

Bayer Leverkusen, ligde 40 puanla 6. sırada yer alıyor.

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