Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 21. hafta müsabakaları oynanacak.

Can Öcal  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş GAİN (Gazanfer Bilge)

Yarın:

15.30 Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Mersinspor-Bahçeşehir Koleji (Servet Tazegül)

20.30 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

1 Şubat Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Galatasaray MCT Technic-Aliağa Petkimspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Safiport Erokspor-Glint Manisa Basket (Sinan Erdem)

2 Şubat Pazartesi:

19.00 Bursaspor Basketbol-Trabzonspor (Tofaş)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Kipaş İstiklalspor-iLab Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)

20.00 Cemefe Gold Haremspor-Bulls Yatırım Ted Ankara Kolejliler (Beylikdüzü)

Yarın:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Gazanfer Bilge)

14.45 Finalspor-OGM Ormanspor (Tofaş)

16.30 Göztepe-Gaziantep Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa (Kurtdereli)

1 Şubat Pazar:

14.45 Konya Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Selçuklu Belediyesi)

16.30 MKE Ankaragücü Basketbol-Fenerbahçe Koleji RAMS (TOBB ETÜ)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

14.00 OGM Ormanspor-ÇİMSA ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)

Yarın:

16.00 Emlak Konut-Beşiktaş BOA (Başakşehir)

16.00 Nesibe Aydın-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)

1 Şubat Pazar:

18.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Fenerbahçe Metro Enerji)

