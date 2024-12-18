Dolar
35.02
Euro
36.84
Altın
2,644.85
ETH/USDT
3,844.50
BTC/USDT
104,225.00
BIST 100
9,994.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeniden açılan Şam Uluslararası Havalimanı’nda ilk uçuş gerçekleştirilecek
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Belçika ekibi Cercle Brugge'le karşılaşacak

Jan Breydel Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, Macar hakem Istvan Vad yönetecek.

Hilmi Sever  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Belçika ekibi Cercle Brugge'le karşılaşacak

Brugge

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi altıncı maçında yarın deplasmanda Belçika'nın Cercle Brugge takımıyla karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının son maçı olan mücadele turuncu-lacivertliler için tamam ya da devam anlamı taşıyor. RAMS Başakşehir, galip gelmesi halinde play-off oynama hakkını elde edecek.

Belçika'nın Brugge şehrindeki Jan Breydel Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Istvan Vad yönetecek. Vad'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Istvan Albert yapacak.

Başakşehir'de eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek. Onur Ergün ve Keny'nin durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Kaburgasındaki ağrı nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyen kaleci Muhammed Şengezer'in ise takımdaki yerini alması bekleniyor.

UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da müsabakada görev yapamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezası sona eren Senegalli stoper Ousseynou Ba ise Cercle Brugge karşısında takımındaki yerini alabilecek.

Başakşehir 5 puana sahip

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden Başakşehir, sonraki iki maçındaki beraberliklerin ardından son maçında galibiyetle ayrılmayı başardı. İstanbul ekibinin 5 puanı bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi. Başakşehir, üçüncü maçında deplasmanda Kopenhag ile 2-2, dördüncü maçında da sahasında 90+6. dakikada yediği golle Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir beşinci maçında Alman temsilcisi Heidenheim'ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Konferans Ligi'ne sahasındaki 6-2'lik St. Gallen galibiyetiyle başlayan Cercle Brugge, ikinci maçında deplasmanda Vikingur'a 3-1 yenildi. LAKS Linz ile golsüz berabere kalan Belçika temsilcisi, son iki maçında ise Hearts'ı 2-0 ve deplasmanda Olimpija'yı 4-1 yendi. Belçika ekibi 10 puana sahip.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ya Rabbi, Şam ve Halep'i özgürleştirdiğin gibi Kudüs'ü ve Kudüs Mevlevihanesi'ni de özgürleştir
Türkiye ve dünya gündemi
KKTC'de Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı düzenlendi
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-31" operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Belçika ekibi Cercle Brugge'le karşılaşacak

Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda adını grup aşamasına yazdırdı

TFF, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki VAR kayıtlarını paylaştı

TFF, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki VAR kayıtlarını paylaştı
Futbolda 2024'ün en iyileri belli oldu

Futbolda 2024'ün en iyileri belli oldu
Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet