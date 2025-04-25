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Barcelona'da sakatlığı geçen Ter Stegen, Kral Kupası finalinin kadrosuna alındı

Barcelona'da sakatlığı geçen Alman kalecisi Marc Andre Ter Stegen, Real Madrid ile yarın oynanacak İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) finali kadrosuna alındı.

Selçuk Buğra Gökalp  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Barcelona'da sakatlığı geçen Ter Stegen, Kral Kupası finalinin kadrosuna alındı

Ankara

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, LaLiga'da eylül ayında Villarreal ile oynanan maçta sağ diz yan bağlarında sakatlanan 32 yaşındaki kalecinin antrenmanlara başladığı ve Real Madrid maçının kadrosunda yer alacağı bildirildi.

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Barcelona'da yıldız santrafor Robert Lewandowski ile genç oyuncular Alejandro Balde, Marc Bernal ve Marc Casado'nun sakatlıkları bulunuyor.

Barcelona ile Real Madrid, TSİ 23.00'te Kral Kupası finalinde karşılaşacak.

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