Barcelona'da sakatlığı geçen Ter Stegen, Kral Kupası finalinin kadrosuna alındı
Barcelona'da sakatlığı geçen Alman kalecisi Marc Andre Ter Stegen, Real Madrid ile yarın oynanacak İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) finali kadrosuna alındı.
Ankara
Katalan kulübünden yapılan açıklamada, LaLiga'da eylül ayında Villarreal ile oynanan maçta sağ diz yan bağlarında sakatlanan 32 yaşındaki kalecinin antrenmanlara başladığı ve Real Madrid maçının kadrosunda yer alacağı bildirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Barcelona'da yıldız santrafor Robert Lewandowski ile genç oyuncular Alejandro Balde, Marc Bernal ve Marc Casado'nun sakatlıkları bulunuyor.
Barcelona ile Real Madrid, TSİ 23.00'te Kral Kupası finalinde karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.