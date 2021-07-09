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Barcelona, Rapid Wien'den Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'i bir yıllığına kiraladı

İspanya temsilcisi Barcelona, Avusturya ekibi Rapid Wien'den Yusuf Demir'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Mutlu Demirtaştan   | 09.07.2021
Barcelona, Rapid Wien'den Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'i bir yıllığına kiraladı

İstanbul

Barcelona Kulübü, Rapid Wien'den bir yıllığına kiralanan 18 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'in B takımında forma giyeceğini duyurdu.

Genç futbolcunun kiralama bedelinin 500 bin avro, satın alma opsiyonunun ise 10 milyon avro olduğu belirtildi.

Orta sahada görev yapan Yusuf, geçen sezon Rapid Wien ile 32 maça çıkıp 9 gol atmıştı.

Yusuf Demir, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Faroe Adaları ile martta oynanan karşılaşmada Avusturya A Milli Takımı formasını ilk kez giymişti.

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