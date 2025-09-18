Dolar
logo
Spor, Dünyadan Spor

Bakü sokakları, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si için 9. kez piste dönüştürüldü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Ruslan Rehimov  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Bakü sokakları, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si için 9. kez piste dönüştürüldü Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Azerbaycan'ın 9. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si, 21 Eylül'de düzenlenecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.

Yarış güzergahı ve çevresindeki caddelerde güvenlik önlemleri artırıldı, pist olarak kullanılacak bölgeler bariyerlerle çevrildi. Güzergah üzerindeki Azadlık ve Azneft meydanları ile Kız Kalesi ve kale kapıları gibi tarihi ve kültürel yapıların karşısına tribünler kuruldu.

Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak.

Tarihi İçerişehir bölgesinden geçen dar sokakları ve sahil şeridindeki uzun düzlükleriyle tanınan Bakü pisti, Formula 1 takviminde en zorlu sokak pistlerinden biri olarak öne çıkıyor. Organizatörler, asfalt kalitesi, bariyerler ve güvenlik önlemleri dahil olmak üzere tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Bir turda yaklaşık 6 kilometre mesafe kat edecek F1 pilotları, 20 zorlu virajı bulunan pistte 51 tur atacak.

Yarın serbest antrenmanlarla başlayacak program, 20 Eylül'de sıralama turlarıyla devam edecek. 21 Eylül Pazar günü ise Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si koşulacak.

