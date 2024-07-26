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Spor, Dünyadan Spor

Bakan Bak, Paris'te milli yüzücü ve okçuları ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris'te antrenmanlarını sürdüren milli yüzücü ve okçulara ziyarette bulundu.

Bozhan Memiş  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Bakan Bak, Paris'te milli yüzücü ve okçuları ziyaret etti

Paris

Paris 2024 Olimpiyaları için Fransa'nın başkentine gelen Bakan Osman Aşkın Bak, sabah erken saatlerde La Defense Arena'da antrenman yapan yüzücüleri ziyaret etti.

İdman öncesi sporculara başarı dileyen Bakan Bak, bir müddet çalışmaları takip ettikten sonra okçuların antrenmanına geçti.

Les Invalides'te ise milli okçularla bir araya gelen Bakan Bak, burada da sporcularla bir müddet sohbet edip, antrenmanı izledi.

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