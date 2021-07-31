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Bahattin Sofuoğlu, İtalya Şampiyonası'nın ilk yarışında ikinci oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Şampiyonası'nın ilk yarışını ikinci sırada tamamladı.

Yunus Kaymaz   | 31.07.2021
Bahattin Sofuoğlu, İtalya Şampiyonası'nın ilk yarışında ikinci oldu

İstanbul

İtalya'nın Misano Dünya Pisti'nde düzenlenen yarışta SS300 sınıfında mücadele eden Bahattin Sofuoğlu, İtalyan Matteo Vannucci'nin ardından ikinci oldu.

Milli motosikletçi, yarın TSİ 13.35'te ikinci yarışta boy gösterecek.

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