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Azerbaycan'da düzenlenen 'Aziz Şuşa' Bisiklet Turu'nu Sakarya BB Pro Team kazandı

Azerbaycan'da gerçekleştirilen "Aziz Şuşa" Bisiklet Turu'nu Türkiye'den Sakarya BB Pro Team kazandı.

Ruslan Rehimov   | 10.07.2022
Azerbaycan'da düzenlenen 'Aziz Şuşa' Bisiklet Turu'nu Sakarya BB Pro Team kazandı

Baki

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Azerbaycan Bisiklet Federasyonunun organize ettiği tura 8 ülkeden 13 takım katıldı.

Bakü'ye bağlı Pirallahı kasabasında yapılan 21 kilometrelik yarışın ilk etabında Sakarya BB Pro Team'in Azerbaycanlı sporcusu Elçin Asadov birinci oldu.

İkinci etabın startı ise Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ilinde yeni inşa edilen havalimanında verildi. Bisikletçiler, yine yeni inşa edilen Zafer Yolu'nda 71 kilometre pedal çevirerek Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya ulaştı. Bu etabı da ilk sırada tamamlayan Asadov, liderlik mayosu olan sarı mayoyu giydi.

Yarışta takım klasmanında Sakarya BB Pro Team birinci olurken, Özbekistan'ın "Tashkent City" takımı ikinci, Moğolistan Milli Takımı ise üçüncü sırada yer aldı.

Şuşa kalesi önünde gerçekleştirilen ödül töreninde Asadov'a ve Sakarya BB Pro Team'a ödüllerini aynı zamanda Azerbaycan Bisiklet Federasyonu Başkanı da olan Savunma Sanayii Bakanı Medet Guliyev takdim etti.

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