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Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Zverev ikinci tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka ve Alman Alexander Zverev, ikinci tura yükseldi.

Mutlu Demirtaştan  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Zverev ikinci tura çıktı

İstanbul

Melbourne kentinde başlayan turnuvada ilk gün maçları tamamlandı.

Tek kadınlarda son iki yılın şampiyonu dünya 1 numarası Sabalenka, 2017 ABD Açık şampiyonu ABD'li Sloane Stephens'ı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

İspanyol Paula Badosa (11 numaralı seribaşı), Çinli Xinyu Wang'ı 6-3 ve 7-6 biten setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura kaldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Avustralyalı Talia Gibson'ı elemesi halinde Badosa'nın rakibi olacak.

Kadınlarda Kanadalı Leylah Fernandez (30), Ukraynalı Yuliia Starodubtseva'yı 7-5, 6-4, İspanyol Jessica Bouzas Maneiro ise Türk asıllı Büyük Britanyalı tenisçi Sonay Kartal'ı 6-1 ve 7-5 tamamlanan setlerle 2-0 mağlup etti.

Zverev, 6-4'lük üç sette turladı

İlk grand slam zaferini hedefleyen tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev, Fransız Lucas Pouille karşısında 6-4'lük setlerle 3-0 galip geldi.

Erkeklerde Fransız Ugo Humbert (14), İtalyan Matteo Gigante'yi 3-0 (7-6, 7-5, 6-4), Çek Jiri Lehecka (24) ise Avustralyalı Li Tu'yu 3-1 (6-1, 3-6, 6-3, 7-6) yenerek ikinci tura yükseldi.

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