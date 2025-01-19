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Avustralya Açık'ta Sabalenka, Gauff ve Alcaraz çeyrek finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka, ABD'li Coco Gauff ve İspanyol Carlos Alcaraz çeyrek finale yükseldi.

Mutlu Demirtaştan  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Avustralya Açık'ta Sabalenka, Gauff ve Alcaraz çeyrek finalde

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün sabah seansında 4. tur maçları oynandı.

Tek kadınlarda son iki yılın şampiyonu dünya 1 numarası Sabalenka, bir saat 2 dakika süren maçta Rus Mirra Andreeva'yı (14 numaralı seribaşı) 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

ABD Açık'ın 2023 şampiyonu ABD'li Coco Gauff (3), İsviçreli Belinda Bencic karşısında 5-7, 6-2 ve 6-1 biten setlerle 2-1 galip geldi.

İspanyol Paula Badosa (11) ise Sırp Olga Danilovic'i 6-1 ve 7-6 tamamlanan setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Rus Anastasia Pavlyuchenkova (27) da Hırvat Donna Vekic'i (18) 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Sabalenka'nın Pavlyuchenkova ile eşleştiği çeyrek finalde Gauff'un rakibi ise Badosa oldu.

Alcaraz'ın rakibi çekildi

Tek erkeklerde 4 kez grand slam şampiyonu Carlos Alcaraz (3), 7-5 ve 6-1 kazandığı setlerin ardından Büyük Britanyalı rakibi Jack Draper'ın (15) üçüncü sette maçtan çekilmesiyle tur atladı.

ABD'li Tommy Paul (12), İspanyol Alejandro Davidovich Fokina'yı 6-1 biten üç set sonucunda yenerek çeyrek finale kaldı.

Alcaraz'ın Novak Djokovic (7)-Jiri Lehecka (24) maçının galibiyle eşleşeceği çeyrek finalde Paul ise Ugo Humbert (14)-Alexander Zverev (2) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

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