Dolar
13.45
Euro
15.26
Altın
1,832.02
ETH/USDT
2,838.70
BTC/USDT
38,855.00
BIST 100
2,010.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde kar yağışı etkili oluyor İstanbul’da D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde kar yağışı etkili oluyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Avustralya Açık'ta Nadal ve Barty tur atladı, Osaka elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Rafael Nadal ve Avustralyalı Ashleigh Barty 4. tura kaldı, Japon Naomi Osaka ise elendi.

Mutlu Demirtaştan   | 21.01.2022
Avustralya Açık'ta Nadal ve Barty tur atladı, Osaka elendi

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gününde akşam seansı maçları oynandı.

Tek erkeklerde biri 2009 Avustralya Açık'ta olmak üzere 20 grand slam şampiyonluğuna sahip Rafael Nadal, üçüncü turda 28 numaralı seribaşı Karen Khachanov ile karşılaştı. Rus rakibini 6-3, 6-2, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenen 6 numaralı seribaşı Nadal, tur atladı.

İspanyol tenisçi, 4. turda Rus Aslan Karatsev ile Fransız Adrian Mannarino arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Tek kadınlarda ise dünya 1 numarası Ashleigh Barty, 30 numaralı seribaşı İtalyan Camila Giorgi'yi 6-2 ve 6-3 tamamlanan setlerle 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Dört grand slam şampiyonluğunun ikisini Avustralya Açık'ta yaşayan (2019, 2021) 13 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, üçüncü turda ABD'li Amanda Anisimova'ya elenmekten kurtulamadı. Klasmanın 60. sırasında bulunan 20 yaşındaki Anisimova, son şampiyon Osaka önünde 4-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 galip geldi.

Anisimova, 4. turda iki grand slam şampiyonluğu yaşayan Barty'nin rakibi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vakasına ulaşıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 860 bini geçti
Avustralya'da Kovid-19'un başlangıcından bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi
Polonya'da "Kovid-19'dan ölüm" sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kayıp oldu
Yunanistan'da Omicron'un alt versiyonunun tespit edildiği ileri sürüldü

Benzer haberler

Avustralya Açık'ta Nadal ve Barty tur atladı, Osaka elendi

Avustralya Açık'ta Nadal ve Barty tur atladı, Osaka elendi

Novak Djokovic, Avustralya'dan ayrıldı

İspanyol tenisçi Nadal'dan Djokovic'e eleştiri

Tenisçilerden Avustralya vizesi iptal edilen Novak Djokovic'e destek

Tenisçilerden Avustralya vizesi iptal edilen Novak Djokovic'e destek