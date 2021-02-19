Euro
8.46
Dolar
6.97
BIST 100
1,560.70
Altın
1,772.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şemdinli'de polis aracına ve askeri konvoya saldırı şüphelisi PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı
logo
Spor, Dünyadan Spor

Avustralya Açık'ta Mertens-Sabalenka ikilisi çift kadınlarda şampiyon oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova ekibini 2-0 yenen Elise Mertens-Aryna Sabalenka ikilisi, çift kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 19.02.2021
Avustralya Açık'ta Mertens-Sabalenka ikilisi çift kadınlarda şampiyon oldu

Ankara

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki çift kadınlar final mücadelesinde, 2 numaralı seri başları Belçikalı Mertens ve Belaruslu Sabalenka ile 3 numaralı seri başları Çek Krejcikova ile Siniakova karşılaştı.

79 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Mertens ve Sabalenka, kariyerlerinde ilk kez Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaştı.

Çift kadınlar kategorisinde kariyerlerindeki ikinci grand-slam zaferini elde eden ikili, 2019 ABD Açık'ta da kupaya uzanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Nefes almak o kadar güzelmiş ki o an anlıyorsunuz bunu'
Araştırma: Diyabet, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarında ölüm riskini arttırıyor
Uludağ'ın eteklerindeki karlı yolları aşıp hastaneye gidemeyen vatandaşları aşılıyorlar
Kovid-19'u yenen MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk: Geçen üç aylık sürede hala etkilerini hissediyorum
Mutant virüse karşı 'süper donör'lere plazma bağışı çağrısında bulunuldu

Benzer haberler

Avustralya Açık'ta Mertens-Sabalenka ikilisi çift kadınlarda şampiyon oldu

Avustralya Açık'ta Mertens-Sabalenka ikilisi çift kadınlarda şampiyon oldu

Avustralya Açık'ta tek erkeklerde ilk finalist Novak Djokovic

Avustralya Açık'ta Tsitsipas'tan muhteşem geri dönüş

Avustralya Açık'ta Muchova ve Brady yarı finalde

Avustralya Açık'ta Muchova ve Brady yarı finalde
Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı
Osaka ve Williams Avustralya Açık'ta çeyrek finale çıktı

Osaka ve Williams Avustralya Açık'ta çeyrek finale çıktı